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«Бавария» — «Байер»: эксперты назвали шансы мюнхенцев прервать серию неудач

«Бавария» — «Байер»: эксперты назвали шансы мюнхенцев прервать серию неудач
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30 сентября в Мюнхене в матче Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Байер». Игра начнётся в 21:30 мск.

Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.58.

Мюнхенцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.37. Шансы леверкузенцев оценены в 7.60. Заключить пари на ничью предлагается за 6.10.

Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.27, а на ТМ 2.5 гола дают 3.80.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.48. Гол «Баварии» идёт за 1.02, а за 1.40 можно сделать ставку на то, что забьют гости.

После семи туров «Бавария» имеет в активе 12 очков и занимает пятое место. У «Байера» пять очков и 15-я строчка.

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