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«Трактор» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 30 сентября

«Трактор» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 30 сентября
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Салават Юлаев».

Ставка: ничья за 3.94.

«На данный момент команды находятся в таблице значительно ниже, чем могло бы быть. «Трактор» пока замыкает Кубковую восьмёрку Востока, а «Салават» идёт шестым в таблице. Очень важный, принципиальный матч для обеих команд.

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В прошлой игре челябинцев отметил бы их форварда, хорошо знакомого мне по работе в молодёжной сборной Антона Бурдасова. Судя по всему, он в весьма неплохой форме, и надеюсь, что и с уфимцами Антон сможет проявить свои лидерские качества. Матч, как говорят, на три исхода. Шансы команд на успех примерно равны. Рискну поставить на ничью в основное время», — сказал Плющев.

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