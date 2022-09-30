«Трактор» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 30 сентября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Салават Юлаев».
Ставка: ничья за 3.94.
«На данный момент команды находятся в таблице значительно ниже, чем могло бы быть. «Трактор» пока замыкает Кубковую восьмёрку Востока, а «Салават» идёт шестым в таблице. Очень важный, принципиальный матч для обеих команд.
Лучшие прогнозы на матчи КХЛ.
В прошлой игре челябинцев отметил бы их форварда, хорошо знакомого мне по работе в молодёжной сборной Антона Бурдасова. Судя по всему, он в весьма неплохой форме, и надеюсь, что и с уфимцами Антон сможет проявить свои лидерские качества. Матч, как говорят, на три исхода. Шансы команд на успех примерно равны. Рискну поставить на ничью в основное время», — сказал Плющев.
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