«Трактор» — «Салават Юлаев». Антон Бурдасов приблизится к лидерству

30 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.23. Сделать ставку на успех уфимцев можно за 3.20.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» 30 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» Челябинск — «Салават Юлаев» Уфа (30.09.2022)

На 30 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу пять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата». Матч пройдёт на льду «Арены-Трактор» в Челябинске, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Сентябрь подходит к своему завершению, а подопечные Анвара Гатиятулина пока лишь на восьмой строчке в Восточной конференции с 10 баллами, добытыми за 12 встреч. Накануне клуб обыграл «Куньлунь» (3:1), до этого же потерпел поражение от «Ак Барса» (2:3). В общей сложности у команды пока лишь пять побед за 12 игр, негусто.

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Уфимцы провели старт сезона чуть лучше. Сейчас команда расположилась на шестой строчке Востока с 12 очками, заработанными за 11 встреч. Явно статистика лучше, чем у оппонента. При этом накануне «Салават Юлаев» уступил казанцам (0:3). Увы, дома родные стены не помогли против такой армады звёзд. Хотя и до этого клуб шёл на серии из трёх побед. При этом весьма интересная статистика игр со старта сезона.



Уфимцы сперва проиграли в двух встречах, а затем выиграли в двух. После потерпели три поражения кряду и следом одержали три победы. Неужели будет четвёртое поражение подряд? Продолжится ли такая статистика — пока неизвестно. Хотя и занятно понаблюдать за этим. При этом показатели личных встреч тоже интересные. За 57 баталий у хозяев 24 победы, а у гостей же 33.

Так что фаворита в этой паре выделить трудно. Плюс сейчас соперники не в самой лучшей форме. Хотя и статистика заброшенных и пропущенных у команд вполне неплохая. Так, у «Трактора» 30-33, у «Салавата Юлаева» – 21-24. В защите гости смотрятся более собранными, но в нападении хозяева выглядят интереснее.

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Возможно, соперники устроят голевой матч. Во-первых, потому что за последние 10 очных встреч в регулярке лишь дважды тотал был ниже четырёх шайб. Ставить на победу в основное время одной из команд мы бы не решились. За прошлые пять баталий в Челябинске у хозяев лишь две победы, при трёх у гостей.



Потому пока проверим ставку на тотал больше 4.5 шайбы за 1.82. С результативностью у хозяев всё неплохо, однако для полной уверенности в их победе не хватает стабильности.



Тем более что у «Трактора» лучшим бомбардиром является Антон Бурдасов с 16 очками за 12 встреч. Он на третьем месте в списке самых результативных игроков сезона-2022/2023. У «Салавата Юлаева» — Александр Хмелевски с девятью баллами за 11 игр. Да и факторов против ставки на голы нет. С составами проблем не наблюдается.

«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 сентября 2022 года

Соперники не очень хорошо начали сезон, но потихоньку набирают обороты, с результативностью и составами проблем нет. При этом в очных встречах фаворита выделить трудно, и статистика последних игр в Челябинске это тоже доказывает, но в регулярке зачастую играли с верховым тоталом, поэтому проверим ставку на тотал.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.82.

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