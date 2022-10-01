«Оренбург» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Сочи» в 11-м туре РПЛ.
Ставка: обе забьют за 1.65.
«11-й тур РПЛ начинается матчем в Оренбурге на стадионе «Газовик». Местный «Оренбург» будет принимать «Сочи». Не сказать, что история противостояний команд очень богата, но, тем не менее, она есть. В последних четырёх матчах команды обязательно обменивались забитыми мячами.
Плюс, «Оренбург» играет у себя на искусственном поле, а там он практически всегда забивает. И даже в тяжелейшей кубковой встрече с «Динамо» в меньшинстве умудрились забить два мяча, воспользовавшись расслабленностью соперника.
«Сочи» без Артура Юсупова, который пропускает матч из-за дисквалификации. Он должен будет привыкать к новому покрытию. Не знаю, сыграет ли Нобоа, запрещено ли ему играть на искусственном поле, хоть оно и последнего поколения. Зато появился у «Сочи» ещё один нападающий Лука Джорджевич, но «Сочи» пропускает почти в каждом матче. И с этим надо что-то делать Гаранину.
Учитывая, что «Оренбург» дома играет достаточно агрессивно, и латиноамериканцы настроены на атаку в большей степени, оборона у команды не самая надёжная. Не всегда выручают вратари. Думаю, тренд забивать друг другу, как это было в последних четырёх встречах, команды поддержат. Мой прогноз – «обе забьют» за 1.65».
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