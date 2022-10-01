«Химки» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 1 октября 2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за 1.75.

«В подмосковных Химках местная команда под руководством Спартака Гогниева будет принимать ЦСКА. Армейцы, мне кажется, свой лимит ошибок в сентябре использовали, проиграв «Торпедо», что стало полной сенсацией и неожиданностью для всех.

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ЦСКА сейчас удачно сыграл в Кубке России, обыграв «Сочи». И он понимает, что, если хочет продолжать борьбу и погоню за «Зенитом» в турнирной таблице, аутсайдера, который давным-давно не выигрывал, должен побеждать.

В последний раз химчане выигрывали ещё при Сергее Юране. Кажется, что это было в прошлой жизни, но, оказывается, недавно. Ни при Писареве, ни при Гогниеве «Химки» пока не могут одержать победу.

«Химки» просто беспросветно смотрелись в матче с «Локомотивом» в Кубке России — 0:5. Наверняка Гогниев что-то придумает под ЦСКА. Может быть, «Химки» построже постараются сыграть в обороне, но у ЦСКА сумасшедшая группа атаки.

Даже без Карраскаля, который пропускает матч из-за дисквалификации, всё равно есть кому созидать, есть кому забивать. Всё, что не залетело в ворота «Торпедо», а там откровенно удача отвернулась от армейцев, я думаю, может залететь здесь. Хорошие шансы у ЦСКА реабилитироваться.

Я бы сыграл победу ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за 1.75. Сомневаюсь, что «Химки» сумеют выстоять и не пропустить минимум два мяча от этого ЦСКА. А сами армейцы достаточно надёжно играют в защите. Даже без Дивеева проблем у команды Владимира Федотова быть не должно. Два мяча армейцы забьют, может быть, и не пропустят, а победу одержат».

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