«Химки» — ЦСКА. Спартак Гогниев не уступает принципам, а зря

1 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Химки» — ЦСКА. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Победа красно-чёрных оценена в 5.90. Заключить пари на ничью предлагается за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура РПЛ «Химки» — ЦСКА 1 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Химки» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.32. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА (01.10.2022)

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА состоится 1 октября в городе Химки на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 мск. Смогут ли подопечные Спартака Гогниева удивить претендента на чемпионство? Разбираемся вместе.

После достаточно плодотворной трансферной кампании команда, ещё будучи под руководством Сергея Юрана, уверенно начала новый игровой сезон. В стартовых четырёх турах чемпионата России она одержала две победы — над «Пари НН» (3:0) и «Торпедо» (3:1). Отобрала очки у «Зенита» (1:1) и потерпела минимальное поражение от «Ростова» Валерия Карпина (0:1). Неплохо!

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В первой половине августа руководство внесло изменения на тренерском мостике. Не по спортивным причинам Сергей Юран был отправлен в отставку, а вакантное место занял Николай Писарев. Под его началом красно-чёрные провалили двухнедельный отрезок. Трижды проиграли в РПЛ — «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» и «Сочи» (по 1:4), а также с поражения от «Краснодара» (0:2) стартовали в Кубке России. Здесь руководство клуба не затягивало с решением отправить тренера в отставку.



В начале сентября команду принял перспективный специалист Спартак Гогниев. Его «Алания» в прошлом розыгрыше ФНЛ демонстрировала яркий атакующий и результативный футбол. Теперь у него есть шанс построить столь же эффектный проект в РПЛ. Правда, сейчас первоочередной задачей является минимизация угрозы понижения в классе, а уже во второй половине сезона он сможет попробовать реализовать свои тактические задумки.

Гогниев предпочитает использовать расстановку 3-1-4-2. Команда играет от соперника. Контролирует мяч 50% игрового времени: проводит 30% встречи в защитном блоке и ещё 44% – в середине поля. Игроки осуществляют по 14,9 отбора и делают по 13,9 перехвата мяча (седьмой и третий показатели в РПЛ).

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За 10 туров «Химки» пропустили 19 голов, несмотря на впечатляюще высокие игровые показатели команды в обороне. Илья Лантратов отразил лишь 70,76% ударов в створ ворот.

ЦСКА здорово продвигается по турнирной дистанции под началом экс-тренера «Сочи» Владимира Федотова. В чемпионате России за 10 туров армейцы потерпели лишь два поражения — от «Зенита» (1:2) и сенсационное — от «Торпедо» (0:1), дважды сыграли вничью — в выездных встречах с «Пари НН» (2:2) и «Ростовом» (0:0). В остальных матчах красно-синие победили, в том числе и в трёх кубковых играх. Солидно.



Владимир Федотов придерживается тактической формации 3-4-3. Команда контролирует мяч в среднем 49,2% игрового времени: проводят 44% матча в центре поля и ещё 31% — у штрафной соперников. Футболисты наносят по 16,3 удара по воротам (из них 4,9 — приходятся в створ). Хесус Медина и компания забили 21 мяч. Только два клуба РПЛ более результативны — «Спартак» и «Зенит».

Учитывая, что 2 октября «Зенит» встретится с «Ростовом», мотивация армейцев после сенсационного поражения от «Торпедо» очевидна — победить и сократить разрыв от лидирующей группы. На фоне проблем хозяев в обороне армейцы должны без труда добиться цели. При таких раскладах можно рискнуть со ставкой на победу ЦСКА с форой (-1.5) за коэффициент 2.35.

Прогноз и ставка на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА 1 октября 2022 года

«Химки» трижды за два месяца прибегали к изменениям на тренерском мостике. Подмосковная команда сейчас находится в поисках своей игры и является отличной мишенью для ЦСКА. Армейцы желают реабилитироваться после осечки в матче с «Торпедо». Учитывая разницу в классе и опыте, мотивированные гости должны сметать команду Спартака Гогниева со своего пути. Отсюда ставка на победу ЦСКА с форой (-1.5) за коэффициент 2.35.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.35.

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