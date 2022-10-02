«Химки» — ЦСКА: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, сколько забил Чалов

1 октября на стадионе «Арена Химки» проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встречались «Химки» и ЦСКА. Игра завершилась победой гостевой команды со счётом 2:1.

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Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: Кучаев тонкой передачей вывел Чалова один на один с Лантратовым — Фёдор пустил мяч мимо Лантратова, а Идову в отчаянном прыжке не смог спасти свою команду и только лишь сумел стать последним, кто коснулся мяча до того, как он пересёк линию ворот.

На 37-й минуте ошибку допустил Чёрный. На ровном месте Артур допустил потерю, в результате которой Кучаев выскочил один на один с Лантратовым — с ударом Константина голкипер «Химок» справился, но Чалову на добивании оставалось просто всадить мяч уже в пустые ворота.

На 88-й минуте Гулиев изящно набросил мяч на зависшего в воздухе Магомедова — и Бутта по идеальной траектории головой закинул игровой снаряд точно в девятку!

По итогам встречи Фёдор Чалов оформил дубль в ворота химчан и во многом эта победа его заслуга.

ЦСКА набрал 23 очка и промежуточно вышел на вторую строчку турнирной таблицы. «Химки» (8) — 13-е.

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