Борщёв — Дэвис, смотреть бой онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут UFC

В ночь с 1 на 2 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC Vegas 61 состоится бой Вячеслав Борщёв – Майк Дэвис. В октагон соперники выйдут не раньше 2:00 мск.

Посмотреть бой Дэвиса и Борщёва можно будет на телеканале «Матч!».

Прогнозы на главные события дня.

Борщёв прославился благодаря исполнению русского народного танца, который понравился не только зрителям, но и руководителю бойцовской лиги. На счету Вячеслава в UFC два поединка. В дебютном бою он одержал победу над американцем – Дакотой Бушем. В предыдущей встрече россиянин потерпел поражение единогласным решением судей от Марка Диакеси.

Его противник – Майк Дэвис. 29-летний спортсмен в UFC провёл уже три поединка, выиграв в двух из них (нокаутом и решением судей) и проиграв удушающим приёмом в дебюте лиги.

Букмекеры уже сделали прогноз на бой Майк Дэвис – Вячеслав Борщёв. Они считают фаворитом американца, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.59. Успех российского бойца оценён в 2.33. Возможная ничья идёт с коэффициентом 51.0.

Также эксперты предлагают сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.80, а тотал меньше 2.5 раунда идёт с коэффициентом 1.90.

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