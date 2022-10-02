«Барыс» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ с коэффициентом 2.20

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Сочи».
Ставка: победа «Барыса» с форой (-1.5) за 2.20.
«Скажу честно, я не понимаю, как сочинцы смогли выиграть у минчан. Точнее, так: я не понимаю, как минские «зубры» умудрились проиграть нынешним сочинцам. Но белорусское «Динамо» в текущем чемпионате – это отдельная песня, поэтому перейдём на предстоящий матч.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В этом матче, на мой взгляд, всё предельно ясно. Во-первых, «Барыс» будет мстить – за своё поражение, датированное 9 сентября. Речь о том самом дне, когда сочинцы одержали свою первую из нынешних двух победу. И второй раз подряд шесть штук от аутсайдера казахи точно не пропустят.
Во-вторых, как играют сейчас южане – все знают. Две победы в 11 матчах – это само по себе сильно. Причём обе эти победы одержаны дома. На выезде же команда Андрея Назарова в этом сезоне не набрала ни одного очка.
А ведь играть сочинцам предстоит как раз на выезде. В солнечном Казахстане, где у «Барыса» в нынешнем сезоне, на минуточку, четыре победы. И в казахской столице, которую уже запутались, как называть, пали куда более мощные команды, нежели скромный ХК «Сочи».
Учитывая всё вышеизложенное и добавляя сюда статистику личных встреч, где у «Барыса» трёхкратное превосходство по победам в рамках регулярных чемпионатов КХЛ конкретно на казахстанском льду, предрекаю не особо сложную домашнюю победу «Барыса», в основное время и с нормальным таким преимуществом в счёте – от двух шайб и более».
Экспрессы на главные события дня.
Прогноз с коэффициентом 4.00 на матч «Динамо» — «Северсталь».
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