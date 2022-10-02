«Факел» — «Торпедо»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

2 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Факел» – «Торпедо». Начало запланировано на 14:00 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу воронежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех москвичей оценивается аналитиками в 3.95. Поставить на ничью предлагают за 3.20.
Букмекеры считают, что матч 11-го тура чемпионата России «Факел» – «Торпедо» не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.46.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.
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