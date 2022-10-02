«Реал» — «Осасуна»: прогноз Егора Титова с коэффициентом 2.20

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» — «Осасуна».
Ставка: Винисиус Жуниор забьёт за 2.20.
«Реал» продолжает испытывать серьёзное давление со стороны «Барселоны». После стартовой ничьей каталонцы победили в шести матчах подряд. «Реал» пока очков не терял — шесть побед. Команда Анчелотти в порядке, даже без Бензема не дала усомниться в своём классе. Перед перерывом была одержана важная победа в дерби над «Атлетико». А сейчас и Бензема должен вернуться. Атака станет ещё сильнее и более непредсказуемой.
Я поставлю на гол Винисиуса. Бразилец очень хорош. К его скорости и дриблингу постепенно добавились и неплохие удары, умение завершать атаки, чутьё. А здесь будет Бензема, который никогда не жадничает и запросто может наградить бразильца передачей.
К тому же на Винисиуса меньше будут обращать внимания, когда выйдет Бензема. «Осасуна» неплохая команда, у неё четыре победы в шести матчах, но дома она опаснее. К тому же в этом матче ей придётся обойтись без ведущего форварда.
Так что жду победу «Реала» и гол Винисиуса».
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