Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Эльче» с коэффициентом 5.70

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Эльче», который состоится 3 октября.

Ставки: тотал больше 2.5 мяча за 2.15, победа «Райо» с форой (-2.5) за 5.70.

«Райо Вальекано» неплохо смотрелся в прошлом сезоне. И по ходу чемпионата даже забирался в зону еврокубков, но неудачная игра после зимней паузы отбросила команду в середину таблицы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Старт нового сезона уже не такой впечатляющий, как год назад – две победы и одна ничья в шести матчах. Правда, это была ничья с «Барселоной», которую можно отчасти объяснить несыгранностью каталонцев на старте сезона. Каталонцы в той игре создали достаточно, однако реализация подвела.



Невысокую результативность «Райо» списывают на продажу форварда Серхи Гвардиолы. В его отсутствие у лучшего бомбардира команды Иси Паласона всего два забитых мяча. И это при том, что в Мадриде остался Радамель Фалькао, на счету которого всего один гол. Колумбийцу пора включиться, а ближайший соперник вполне подходит, чтобы обрести уверенность.



«Эльче» прошлый чемпионат закончил с таким же количеством очков, как и «Райо», но сейчас это команды совсем разного уровня. Травмы ряда основных игроков выбили «Эльче» из колеи, и команда добыла всего одну ничью в шести встречах, и забила всего два гола при 16 пропущенных. Поставить на победу «Райо» с форой (-2.5) мяча предлагают за 5.70.



Очные матчи между двумя самобытными клубами часто выходят интересными. В семи из восьми последних матчей между «Райо» и «Эльче» забивали обе команды. Три последних матча в чемпионате у обоих клубов выходили весьма зрелищными. 11 голов увидели зрители в играх с участием «Райо» и 12 голов в матчах «Эльче».

Думается, не менее трёх голов мы увидим и сейчас. Тем более на тотал больше 2.5 мяча дают отличный коэффициент 2.15.

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