«Ахмат» — «Динамо»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

2 октября на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Динамо». Финальный свисток Владислава Безбородова ознаменовал победу домашней команды со счётом 2:1.
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На 22-й минуте Лечи Садулаев выполнил прекрасный навес на небольшой высоте к линии вратарской, где Антон Швец выиграл позиционную борьбу у двух защитников и головой технично подрезал мяч в правый угол. На 43-й минуте точным и мощным ударом отметился сам Садулаев с передачи Мирослава Богосаваца.
На 62-й минуте Садулаев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В концовке матча за «Динамо» отличился Ярослав Гладышев, но этот гол не помог команде избежать поражения.
«Ахмат» набрал 17 очков и вышел на седьмую строчку турнирной таблицы. «Динамо» (16) — на восьмой позиции.
Обслуживала матч «Ахмат» — «Динамо» судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный судья: Евгений Буланов (Саранск).
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