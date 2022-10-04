«Ак Барс» — «Автомобилист»: букмекеры назвали шансы казанцев взять реванш в матче КХЛ

4 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Ак Барс» и «Автомобилист». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.



10 лучших экспрессов на сегодня.



«Ак Барс» считается фаворитом матча. Ставки на казанцев принимаются с коэффициентом 1.92. Шансы гостей оценены в 3.60. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.00.



Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.64, а на ТМ 4.5 дают 2.18.



Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.13. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.50, а на успех екатеринбуржцев можно поставить за 2.60.



29 сентября команды встречались в Екатеринбурге, в той игре «Автомобилист» победил 5:2. «Ак Барс» выиграл 8 из 12 матчей на старте сезона, у команды 17 очков. У екатерибуржцев 9 побед в 13 матчах и 19 очков.



10 лучших прогнозов на сегодня.

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