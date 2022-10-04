ЦСКА — СКА: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт в дерби

В Москве прошло первое в сезоне армейское дерби между ЦСКА и СКА. Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).



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В первом периоде в большинстве счёт открыл форвард москвичей Константин Окулов с передач Сергея Плотникова и Никиты Нестерова.



На седьмой минуте вторую шайбу ЦСКА забросил Никита Нестеров с передачи Константина Окулова, реализовав численное преимущество. На последней минуте второго периода отставание в счёте сократил защитник СКА Даниил Пыленков с передачи Андрея Педана.



На 16-й минуте третьего периода счёт сравнял нападающий СКА Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Даниила Пыленкова.



В овертайме ЦСКА заменил вратаря четвёртым полевым игроком, и форвард СКА Максим Грошев на третьей минуте овертайма забросил победную шайбу.

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