«Интер» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 4 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».
Ставка: ничья за 3.80.
«Сегодняшняя игра может иметь решающее значение в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку обе команды уступают «Баварии» по три очка. Более того, у «Интера» есть проблемы в Серии А, при этом поражение может привести к вылету из группы в четвёртый раз за пять последних сезонов.
Кроме того, для миланской команды важно не проиграть, ведь именно от каталонского клуба у команды наибольшее количество поражений в очных матчах. Кроме того, в случае неудачи это фиаско станет третьим подряд в домашних встречах с 2011 года.
Почему «Барселона» провалится в игре с «Интером».
«Барселона» тоже пока не может порадовать феерической результативностью в последних матчах – вряд ли кто ждал такой унылой игры в дуэли с «Мальоркой».
Тем не менее, я считаю, что голы в исполнении команд мы увидим, при этом рискну и заиграю ставку на мирный исход», — сказал Мостовой.
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