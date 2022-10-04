«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов во Франкфурте

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм».



Ставка: результативная ничья за 4.45.



«Айнтрахт» на своём поле смотрится достаточно агрессивно и уверенно, имея хороший состав и амбиции на этот групповой раунд. Матч предыдущего тура Бундеслиги показал, что «орлы» могут спокойно разобраться с лидером чемпионата, особо не включая высоких скоростей. Клуб вполне конкурентно выглядит в еврокубках и способен пройти как минимум в раунд плей-офф в таком квартете.



Чего ждать от матча «Айнтрахт» — «Тоттенхэм».



Что касается «Тоттенхэма», то я не уверен в полной готовности коллектива, хотя в АПЛ всё пока довольно успешно. Я всегда переживаю за лондонцев, однако нынешние реалии таковы, что команда ещё далека от идеала и имеет немало проблемных мест. Да и качество игры «шпор» в Лиге чемпионов остаётся не самым лучшим, что доказал «Спортинг» в прошлом туре.



Я считаю, что это противостояние будет сложным. И те и другие неплохо выглядят в нападении, но часто ошибаются сзади, что позволит форвардам отличиться. В обороне оба коллектива ненадёжны, и это, вероятнее всего, скажется на итоговом результате.

Да, «Айнтрахт» имеет преимущество своего поля, но лондонцы всё-таки повыше классом. По моему мнению, в этом матче стоит ожидать голов с обеих сторон, а завершится все ничейным исходом», — сказал Павлюченко.



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