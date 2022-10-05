Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бавария» — «Виктория»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто забивал голы

«Бавария» — «Виктория»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто забивал голы
Комментарии

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» принимала пльзеньскую «Викторию». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.

На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Лерой Зане. На 13-й минуте полузащитник Серж Гнабри упрочил преимущество немецкого клуба. На 21-й минуте форвард «Баварии» Садио Мане довёл счёт до разгромного. На 51-й минуте Зане оформил дубль. Через восемь минут итоговый счёт установил нападающий хозяев Эрик Шупо-Мотинг.

Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице.

«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.

Месси неудержим. Великий аргентинец не заметит «Бенфику».

Прогноз на матч «Ман Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 2.25.

В Госдуме попросили ФСБ проверить РФС из-за вопроса крымских клубов.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022