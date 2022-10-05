«Бавария» — «Виктория»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто забивал голы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» принимала пльзеньскую «Викторию». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Лерой Зане. На 13-й минуте полузащитник Серж Гнабри упрочил преимущество немецкого клуба. На 21-й минуте форвард «Баварии» Садио Мане довёл счёт до разгромного. На 51-й минуте Зане оформил дубль. Через восемь минут итоговый счёт установил нападающий хозяев Эрик Шупо-Мотинг.
Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице.
«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
Месси неудержим. Великий аргентинец не заметит «Бенфику».
Прогноз на матч «Ман Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 2.25.
В Госдуме попросили ФСБ проверить РФС из-за вопроса крымских клубов.
- 5 октября 2022
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
04:30
- 4 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30