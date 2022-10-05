«Челси» — «Милан»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги чемпионов в Англии

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Челси» – «Милан».
Ставка: индивидуальный тотал «Милана» по ударам в створ больше 3.5 за 1.90.
«Челси» идет на последнем месте в группе Е после матчей с «Динамо» (Загреб) и «Зальцбургом». «Милан» является лидером, имея в своем активе четыре очка. С одной стороны, «Челси» нужно обязательно набирать очки. У «Милана» есть потеря Салемакерса, который здорово себя проявил в этом сезоне.
«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.
Мне кажется, что букмекеры недооценивают «Милан». Понятно, что игра в Лондоне. Понятно, что «Челси» пока – это команда, про которую сложно что-то сказать.
В последнем матче АПЛ она вообще играла в линию из четырёх защитников, а не в три центральных. Команда строится у Грэма Поттера. Ещё раз подчеркиваю, что не стоит недооценивать гостей.
Я предлагаю ставку – индивидуальный тотал «Милана» ударов в створ ворот больше 3.5. Не вижу проблем и поводов, почему «Милан» это не сделает», — сказал Наливайко.
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