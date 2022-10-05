«Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Боруссия» Д в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.65.
«В группе G «Севилья» будет принимать дортмундскую «Боруссию». У севильцев пока одно очко и ни одного забитого мяча. С атакой у «Севильи» в последнее время не очень здорово. И в чемпионате в последнем туре в ворота «Атлетико» ничего не смогли забить, хотя нанесли больше 10 ударов, подали пять угловых. Сейчас приезжает Дортмунд, который проиграл в последнем туре «Кёльну» (2:3), хотя вёл, пропустив три мяча подряд.
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Многое здесь зависит от Дортмунда, как он решит сыграть — в открытый футбол или же предложит больше атаковать сопернику. Надо смотреть и, может быть, в лайве играть этот матч, если вообще не пропустить.
Но мне кажется, «Севилья» на свой гол в этой Лиге чемпионов уже наиграла. Чтобы третий матч подряд, в том числе второй домашний, «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» ничего не забила… Не верю.
А оборона у «Севильи» в нынешнем виде так себе — в каждом матче команда пропускает. Дортмунд может легко воспользоваться ошибками «Севильи» в обороне», — сказал Генич.
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