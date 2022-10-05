Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 6.35: Месси и Холанда не остановить!

5 октября продолжится очередной тур Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.35 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ» 5 октября

«Бенфика» только в прошлом матче прервала свою победную серию, которая длилась ещё с прошлого сезона. Вряд ли этот результат сильно скажется на настрое португальцев. Перед ними сейчас замаячил выход в плей-офф, для «Бенфики» это будет событием, в главном европейском турнире она давно не забирались так высоко. Понятное дело, что два матча с одной из сильнейших команд Европы могут значительно подпортить положение «орлов» в группе, но уж дома им нужно постараться зацепиться за результат.



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«ПСЖ» сейчас тоже на хорошем ходу и без особых кадровых потерь. Парижане не проигрывают 25 матчей подряд, из них только четыре завершились вничью. Набрали потрясающую форму Неймар и Месси. Чемпион Франции готов продолжить свой победный путь.

Если не придумывать велосипед, то тут можно смело ставить на победу гостей за 1.75.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтёр» 5 октября

«Шахтёр» шесть раз играл с «Реалом». В том числе два матча с «горняками» провёл и нынешний тренер «сливочных» – Карло Анчелотти. Но именитому итальянцу придётся заново знакомиться с соперником. Ведь теперь по составу это больше не бразильская команда. Показательно, что сразу шесть представителей «Шахтёра» были командированы в сборную Украины.

Примечательно, что игрок сборной Украины есть и в составе «Реала». Вратарь Андрей Лунин заменит травмированного Тибо Куртуа и дебютирует в Лиге чемпионов. Дебют за клуб в текущем сезоне уже состоялся – Лунёв пропустил один гол от «Осасуны» в недавнем матче чемпионата Испании. На беду украинца Карим Бензема не забил пенальти при счёте 1:1, и мадридцы впервые в сезоне потеряли очки. Но это не более чем досадная осечка. К тому же такое нередко бывает в первых встречах после международных пауз.



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«Реал» наверняка сделает выводы и с полной серьёзностью подготовится к «Шахтёру». Во-первых, в гости едет команда с четырьмя очками в двух матчах, в которых на неё мало кто ставил. Во-вторых, опыт предыдущего сезона напоминает мадридцам, что бывает, если не настроиться на оппонента из Восточной Европы. Прошлогодний подвиг «Шерифа» «горняки» не повторят, но проявить характер, показать зубы они способны. Поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.24.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Копенгаген» 5 октября

Тут даже сложно представить, что должно произойти, чтобы чемпион Дании смог зацепиться за очки в Манчестере. «Копенгаген» — крепкая и неуступчивая команда, но в плане класса между ней и соперником настоящая пропасть. В этой группе «Ман Сити» может проиграть только самому себе, недооценив соперника либо решив поберечь силы. Вряд ли стоит ждать такого отношения от англичан посреди турнира, а не в последних турах, когда первое место им уже будет гарантировано.



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«Сити» очень мощно вернулся после паузы, забив шесть голов в ворота «МЮ». Преимущество «горожан» было настолько подавляющим, что не хочется даже обращать внимание на три пропущенных гола, два из которых случились, уже когда «Сити» излишне расслабился. «Копенгаген» свой матч на выходных тоже выиграл, но сделал это далеко не так уверенно. Впрочем, получилось прервать серию из четырёх матчей без побед, это уже плюс.

Вряд ли от матча стоит ждать чего-то другого, кроме уверенной победы хозяев поля. Эрлинг Холанд разорвёт очередного соперника и обеспечит результативный матч. Рекомендуем ставку на ТБ 3.5 гола за 1.62.

Экспресс на матчи 5 октября

Ставка 1: победа «ПСЖ» в матче с «Бенфикой» за 1.75.

Ставка 2: обе забьют и ТБ 2.5 в матче «Реал» — «Шахтёр» за 2.24.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче «Манчестер Сити» — «Копенгаген» за 1.62.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.24 Х 1.62 = 6.35.

Топ-10 экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.



Месси неудержим. Великий аргентинец не заметит «Бенфику».



Прогноз на матч «Ман Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 2.25.