«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз с коэффициентом 3.10

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург», который пройдёт 6 октября в Уфе.
Ставки: победа «Металлурга» с нулевой форой за 1.83, «Металлург» выиграет первый период за 3.10.
Битва двух прямых конкурентов за лидерство на Востоке. «Салават Юлаев» сделал невероятный скачок в последние недели, ведь в семи стартовых матчах сезона команда проиграла пять раз, а в следующих семи играх было допущено всего одно поражение.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Но это даже не главное, ибо у уфимцев третья оборона лиги и абсолютно лучшая в конференции. Шутки ли: три встречи подряд подопечные Виктора Козлова не пропускают – голкипер Андрей Кареев не позволил пробить себя нападающим «Трактора» (3:0), безумному нападению «Автомобилиста» (4:0) и «Авангарду» (5:0).
В трёх последних матчах с далеко не слабыми соперниками хозяева выиграли с общим счётом 12:0 – фантастические показатели. Впереди у «Салавата Юлаева» ещё более сложный календарь, и сохранять свои ворота в неприкосновенности долго не получится. Разумеется, атаку «Металлурга» сдержать будет сложнее, ведь уже четыре встречи подряд эта команда забивает минимум четыре гола.
Подопечные Ильи Воробьёва уступили всего раз в девяти последних матчах, однако нельзя не отметить, что и календарь у них был попроще – только московское «Динамо» из первой восьмёрки лиги. «Металлург» умеет играть с «Салаватом Юлаевым» и способен сейчас не проиграть, поэтому сперва возьмём нулевую фору на гостей за 1.83.
Также стоит отметить, что пять матчей подряд уфимцы не пропускают голы в первом периоде, стартовый отрезок они проводят хорошо. Предлагаем рассмотреть победу хозяев в первом периоде с коэффициентом 3.10.
Овечкин пообещал сделать всё, чтобы обойти Уэйна Гретцки.
Три россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
Почему «Барыс» не справится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.
Прогноз на матч «Сибирь» — ЦСКА с коэффициентом 2.55.
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга за непристойный жест.
- 6 октября 2022
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 5 октября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:20
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00