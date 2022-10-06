«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз с коэффициентом 3.10

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург», который пройдёт 6 октября в Уфе.

Ставки: победа «Металлурга» с нулевой форой за 1.83, «Металлург» выиграет первый период за 3.10.

Битва двух прямых конкурентов за лидерство на Востоке. «Салават Юлаев» сделал невероятный скачок в последние недели, ведь в семи стартовых матчах сезона команда проиграла пять раз, а в следующих семи играх было допущено всего одно поражение.

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Но это даже не главное, ибо у уфимцев третья оборона лиги и абсолютно лучшая в конференции. Шутки ли: три встречи подряд подопечные Виктора Козлова не пропускают – голкипер Андрей Кареев не позволил пробить себя нападающим «Трактора» (3:0), безумному нападению «Автомобилиста» (4:0) и «Авангарду» (5:0).



В трёх последних матчах с далеко не слабыми соперниками хозяева выиграли с общим счётом 12:0 – фантастические показатели. Впереди у «Салавата Юлаева» ещё более сложный календарь, и сохранять свои ворота в неприкосновенности долго не получится. Разумеется, атаку «Металлурга» сдержать будет сложнее, ведь уже четыре встречи подряд эта команда забивает минимум четыре гола.



Подопечные Ильи Воробьёва уступили всего раз в девяти последних матчах, однако нельзя не отметить, что и календарь у них был попроще – только московское «Динамо» из первой восьмёрки лиги. «Металлург» умеет играть с «Салаватом Юлаевым» и способен сейчас не проиграть, поэтому сперва возьмём нулевую фору на гостей за 1.83.

Также стоит отметить, что пять матчей подряд уфимцы не пропускают голы в первом периоде, стартовый отрезок они проводят хорошо. Предлагаем рассмотреть победу хозяев в первом периоде с коэффициентом 3.10.

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