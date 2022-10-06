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«Челси» — «Милан»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто забивал

«Челси» — «Милан»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто забивал
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5 октября состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Миланом». Команды провели встречу на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Лондонцы вышли вперёд на 24-й минуте благодаря голу французского защитника Уэсли Фофана после передачи хавбека Рубена Лофтуса-Чика.

На 56-й минуте «Челси» укрепил своё преимущество благодаря голу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, ассистировал ему защитник Рис Джеймс. Через пять минут уже сам Джеймс сумел довести счёт матча до разгромного после передачи английского вингера Рахима Стерлинга.

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