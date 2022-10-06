Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Будё-Глимт»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы

«Арсенал» — «Будё-Глимт»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Будё-Глимт».

Ставка: победа «Арсенала» всухую за 2.05.

«Арсенал» сейчас находится в отличных кондициях, по делу возглавляет таблицу во внутреннем первенстве и является лидером своего квартета в Лиге Европы по потерянным очкам. У лондонцев достаточно удобный календарь на ближайшее время, где единственным серьёзным оппонентом будет «Ливерпуль». Это позволит «канонирам» заняться текущими вопросами в еврокубке, который тоже стоит в приоритете у коллектива.

10 лучших прогнозов на Лигу Европы.

«Будё-Глимт» уже практически потерял всякие шансы на чемпионство и теперь бросит все силы на Лигу Европы. Пока у норвежцев всё получается достаточно неплохо на международной арене, вот только противников уровня «Арсенала» у команды не было очень давно. Да, клуб не совсем похож на остальные скандинавские команды по стилю игры и может приятно удивить, но вряд ли в этот вечер стоит ждать какой-то сенсации.

Я считаю, что лондонцы не позволят гостям комбинировать у своих ворот и возьмут под контроль игру с самого стартового свистка. «Канониры» сейчас не только много забивают, но и имеют одну из лучших оборонительных линий в АПЛ. На мой взгляд, норвежцам не удастся распечатать ворота соперника, а вот хозяева однозначно забьют пару-тройку безответных мячей», — сказал Павлюченко.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Почему «Монако» переиграет «Трабзонспор».

«Ференцварош» не справится с «Црвеной Звездой». Белград Черчесову не покорится!

Прогноз на матч «Рома» – «Бетис» с коэффициентом 3.75.

Лопетеги высказался об отставке из «Севильи».

«Арсенал» — «Будё-Глимт». Никита Хайкин не избежит провала «Арсенал» — «Будё-Глимт». Никита Хайкин не избежит провала
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022