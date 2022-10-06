«Сибирь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — ЦСКА.



Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.86.



«Интересно, когда в последний раз армейцы в регулярном чемпионате проигрывали пять матчей из шести, а ту единственную победу вымучивали в овертайме? Ну, предположим, я такие времена помню, но я старый, как дерьмо мамонта, мне дозволительно. А нынешнее поколение армейских болельщиков ещё не видело, как их команду мордуют все, кому не лень.



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Не буду углубляться в извечные русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?», тем более что ответы на них давно известны. Виноват, естественно, главный тренер, кто же ещё? А что делать, тоже понятно – работать. Много. А не почивать на лаврах.



Понятно, что работают армейцы немало, по крайней мере, не меньше, чем остальные команды. КПД при этом весьма низкий, и тут вопросы к тренерскому штабу, который потенциальную энергию своей команды не может преобразовать в кинетическую энергию набора очков.



По идее, надо заходить со стороны эмоций и мотивации, но с действующими чемпионами такие номера проходят редко – штурмовать уже взятую вершину гораздо труднее, чем подниматься на неё в первый раз. Но в случае с «Сибирью» мотивация может сработать в части мщения, ведь всего неделю назад новосибирцы умыли красно-синих в Москве. Причём сделано это было классически, с шайбой в пустую «калитку», всё по науке. Сработает вендетта?



Статистика личных встреч, в принципе, на стороне ЦСКА, но «Сибирь» шансов не лишает. Шесть раз армейцы побеждали в 10 последних матчах, проведённых в Новосибирске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. В принципе, неплохо, но вряд ли хоть в одном из тех 10 матчей ЦСКА был такой никакой, как сейчас.



Сделаю осторожный прогноз: «Сибирь» в основное время не проиграет. Почти уверен, что как раз в основное время у такого ЦСКА должна выиграть. Но у москвичей громадный потенциал, и когда он раскроется и бабахнет, никому не известно», — сказал Лебедев.



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