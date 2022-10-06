Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 8.72: Головин созидает, Черчесов разрушает

6 октября пройдут матчи 3-го тура Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.72 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Монако» — «Трабзонспор» 6 октября

Действующий чемпион Турции отвратительно начал группу Лиги Европы, проиграв «Ференцварошу», который с 16-й минуты играл вдесятером. С большим трудом турки подравняли ситуацию в чемпионате и смогли добыть первую победу. У «Трабзонспора» сейчас три победы подряд. Две над турецкими середняками и одна над «Црвеной Звездой».



Почему «Монако» переиграет «Трабзонспор».

«Монако» стабильностью не отличается, причём и в чемпионате, и в еврокубках. Монегаски, как и их турецкий соперник, не смогли пробиться в Лигу чемпионов, а второй по значимости турнир уже не так будоражит умы. Тем не менее Филиппу Клеману необходимо собраться со своей командой и начать побеждать. «Монако» сильнее своего соперника, осталось только доказать это на поле.

Нас должен ждать результативный матч. «Монако» в этом плане иногда может неприятно удивить, но соперник играет сам и даёт это делать другим. Поставить на победу «Монако» и тотал больше 2.5 можно за 2.26.

Прогноз на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – «Ференцварош» 6 октября

В 1-м туре Лиги Европы случилось достаточно редкое событие – «Црвена Звезда» проиграла дома. Постарались «Монако» и Александр Головин, который заработал пенальти. Помимо одной из сильнейших команд Франции, за последние три сезона лишь датскому «Мидтьюлланну» удалось увезти из Белграда победу. Но в гости едет команда из Будапешта, которая хорошо приспособлена как к восточноевропейскому футболу, так и к горячим южным болельщикам.



«Ференцварош» не справится с «Црвеной Звездой». Белград Черчесову не покорится!

Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Предстоящий матч станет для российского тренера уже 40-м. На минувших выходных «Ференцварош» под руководством Черчесова потерпел седьмое поражение в 2022 году. На этот раз обидчиком стал «Кечкемет». Примечательно, что в 9 из 11 последних матчей чемпионата Венгрии, кто забивал первый гол, тот и выигрывал игру с сухим счётом.

У «Ференцвароша» есть проблемы в защите – центральный защитник Элдар Чивич пропустит матч из-за дисквалификации, а играющий на левом фланге Аднан Ковачевич травмирован. Это повышает шансы забить первый гол именно хозяевам матча, которые задолжали своим болельщикам успехи в еврокубках. Победа «Црвены Звезды» оценивается с коэффициентом 1.98.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Бетис» 6 октября

В этом матче преимущество может быть на стороне гостей за счёт того, что они относятся к турниру серьёзнее, чем их соперник. «Рома» уже поняла, что группа в таком турнире, как Лига Европы, проходится на одной ноге и лишних сил на неё тратить не стоит. Команда Жозе Моуринью будет включаться на полную мощность, только если что-то пойдёт не так.

На старте сезона «Бетис» смотрится очень мощно, ничуть не хуже итальянского гранда. «Огуречные» пока проигрывали только «Реалу», который объективно сильнее, и «Сельте». Последний матч получился неудачным во многом из-за раннего удаления, которое не дало «Бетису» показать свою лучшую игру.

В плане исходов этот матч весьма неоднозначный, лучше обратить своё внимание на что-то другое. Тут должны быть голы, обе команды обладают мощной атакой, в которой даже резервисты могут быть очень опасны. Обе команды предпочитают в последних матчах яркий атакующий стиль и не дадут нам скучать. На тотал больше 2.5 можно поставить за 1.95.

Экспресс на матчи 6 октября

Ставка 1: победа «Монако» и ТБ 2.5 в матче с «Трабзонспором» за 2.26.

Ставка 2: победа «Црвены Звезды» в матче с «Ференцварошем» за 1.98.

Ставка 3: ТБ 2.5 в матче «Рома» — «Бетис» за 1.95.

Общий коэффициент: 2.26 Х 1.98 Х 1.95 = 8.72.

10 лучших прогнозов дня.



Топ-10 экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «Рома» – «Бетис» с коэффициентом 3.75.



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