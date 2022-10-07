«Куньлунь» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Трактор», который состоится 7 октября.

Ставка: ИТБ 3 гола «Трактора» за 2.36, победа «Трактора» с форой (-1.5) за 2.10.

Удивительно воспринимать эту встречу как битву двух аутсайдеров чемпионата, но в турнирном плане так и есть. Полуфиналист Кубка Гагарина прошлого сезона оказался совершенно не готов к сезону новому и по-прежнему выступает гораздо ниже своего уровня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

У «Трактора» очередная серия поражений и на сей раз самая длинная – три матча подряд команда Анвара Гатиятулина проигрывает в основное время. Атака стала играть заметно лучше и даже получила подкрепление. Впрочем, поводов для радости всё ещё не видно.



Ведь результата всё равно нет, регулярно следуют провалы в середине матчей. В домашней серии в четырёх встречах удалось выиграть всего раз – у «Куньлуня» (3:1). Сейчас у челябинцев есть отличный шанс выиграть вновь, ведь у китайского клуба положение также плохое. За семь последних матчей «красные звёзды» смогли выиграть лишь раз, дотянув с ЦСКА до серии буллитов.

Что важно — они всегда пропускали не менее трёх шайб в свои ворота. С соперниками стиля «Трактора» хозяева играют более неуверенно и не имеют ресурсов, чтобы проникать через качественную оборону. «Трактор» выиграл у «Куньлуня» четыре матча подряд и три из них с преимуществом в две и более шайбы.

Предлагаем рассмотреть тотал гостей больше 3 шайб с коэффициентом 2.36. Также возьмём фору (-1.5) на «Трактор» за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 13.80.

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