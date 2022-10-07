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«Црвена Звезда» — «Ференцварош»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт

«Црвена Звезда» — «Ференцварош»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт
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6 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев.

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На 27-й минуте Гелор Канга реализовал пенальти, спустя семь минут Стефан Митрович после паса Александара Пешича укрепил преимущество сербов. Во втором тайме голы на свой счёт в составе «Црвены» записали Александар Катаи и Гелор Канга. Им ассистировали Мирко Иванич и Марко Гобелич соответственно.

В 1-м туре текущего сезона команда россиянина одержала победу над «Трабзонспором» со счётом 3:2, а во второй игре турнира подопечные Черчесова обыграли «Монако» со счётом 1:0.

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