«Арсенал» — «Будё-Глимт»: результат матча Лиги Европы, какой счёт, кто победил

6 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы, где «Арсенал» принимал норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне.
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«Канониры» открыли счёт уже в середине первого тайма. На 23-й минуте встречи отличился нападающий Эдди Нкетиа после передачи Кирана Тирни. Ровно через пять минут «Арсенал» укрепил своё преимущество — на этот раз гол забил защитник Роб Холдинг после передачи атакующего полузащитника Фабиу Виейры.
Оставшуюся часть встречи подопечные Микеля Артеты провели в удобном для себя темпе, благодаря чему смогли сохранить добытый гандикап. На 85-й минуте Фабиу Виейра после передачи Габриэла Жезуса установил итоговый счёт встречи — 3:0.
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