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«Хоффенхайм» — «Вердер»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги с коэффициентом 5.05

«Хоффенхайм» — «Вердер»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги с коэффициентом 5.05
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Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Вердер» в рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги.

Ставка: победа «Вердера» и обе забьют за 5.05.

«Хоффенхайм» в этом сезоне неплохо идёт, занимая пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В прошлом году они тоже неплохо начали, но им так и не удалось сохранить место в зоне еврокубков к концу чемпионата. Проигрывал в нынешнем сезоне «Хоффенхайм» всего дважды обеим «Боруссиям». Последние две игры закончились ничьей — с «Фрайбургом» (0:0) и «Гертой» (1:1). Подопечным Андре Брайтенрайтера нужно брать себя в руки и не упускать возможности набирать очки, если они не хотят, чтобы все старания закончились как в прошлом году. Предстоящий матч с «Вердером» будет не самым простым, ведь команды идут примерно на одном уровне. Думаю, мы увидим реальную борьбу и результативную игру с множеством опасных моментов.

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«Вердер» в этом сезоне вернул себе право выступать в самом элитном чемпионате Германии и смотрится пока очень даже неплохо — занимает восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков. По количеству забитых мячей (18) «Вердер» отстаёт только от «Баварии», у которой 23 точных удара. Проигрывали гости из Бремена только дважды, трижды сыграли вничью и одержали столько же побед. Последняя игра вообще закончилась разгромом «Боруссии» М (5:1). Нападающий Николас Фуллкруг отличился дублем — уже вторым в нынешнем сезоне. Предстоящая игра с «Хоффенхаймом» точно будет пестрить забитыми мячами.

Большинство букмекеров считают фаворитом «Хоффенхайм», потому что те играют дома и набрали уже больше очков в чемпионате. Но мне почему-то хочется верить в «Вердер». Ведь это очень круто, когда команда только поднялась из второй Бундеслиги и показывает такой достойный уровень футбола», — сказал Гасилин.

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