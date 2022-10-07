«Урал» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Химки».
Ставка: победа «Урала» за 1.90.
«Команды — соседи в турнирной таблице, «Урал» 15-й с семью очками, а «Химки» строчкой выше и в активе на один балл больше. Но подмосковная команда большую часть своих очков набрала в стартовых турах, ещё при Сергее Юране. Екатеринбуржцы же наоборот — в последних трёх одержали две победы. Приход Гончаренко не только взбодрил команду, но и перестроил, и эти изменения уже дают свои плоды. И главное — «Урал» играет здорово не только в успешных матчах, но и в тех, где добиться победы не удаётся.
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«Химки» в прошедшем туре эпизодами демонстрировали неплохую игру, но не более. Пока не видно, за счёт чего Спартак Гогниев сможет давать результат и вероятность очередной смены тренера в Подмосковье вполне вероятна. Хозяева фавориты, и давайте их и выберем. Победа «Урала» с коэффициентом 1.90», — сказал Зигаев.
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