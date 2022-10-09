«Салават Юлаев» — «Динамо»: результат матча КХЛ 8 октября, какой счёт, кто забивал

В Уфе состоялся матч регулярного сезона Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу по буллитам со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) одержала команда «Салават Юлаев».
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В первом периоде на 19-й минуте счёт открыл защитник уфимцев Райан Мёрфи с передач Станислава Бочарова и Сергея Шмелёва.
Во втором периоде команды голов не забили.
В начале третьего периода счёт удвоил форвард «Салавата» Алексей Пустозёров с передач Владислава Картаева и Глеба Кузьмина. На 17-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте нападающий «Динамо» Павел Кудрявцев с передачи Дмитрия Рашевского.
За секунду до конца третьего периода при игре 6 на 5 счёт сравнял форвард гостей Максим Джиошвили с передач Джордана Уила и Бреннана Менелла.
В серии буллитов победу одержали хозяева. Победный бросок на счету Николая Кулёмина.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт дома с «Торпедо» 13 октября в 17:00 мск. Московское «Динамо» отправится на выезд к магнитогорскому «Металлургу» 10 октября в 17:00 мск.
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