«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 10.0

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ахмат».
Ставка: победа «Оренбурга» со счётом 2:1 за 10.0.
«Оренбург» сейчас производит очень приятное впечатление. Можно смело отнести эту команду в разряд крепких середняков.
Они агрессивно играют на своём поле и полностью управляются тренером. В «Ахмате» же Сергей Ташуев только знакомится с коллективом.
В открытой игре сильнее окажутся хозяева. К тому же, заиграли легионеры, на которых была сделана основная ставка во время летнего трансферного окна.
Прогнозирую победу «Оренбурга» со счётом 2:1 за коэффициент ровно 10.0».
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