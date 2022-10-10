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Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть РПЛ после разгрома «Крыльев Советов»

Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть РПЛ после разгрома «Крыльев Советов»
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В 12-м туре московский «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2. Благодаря этой победе команда Гильермо Абаскаля набрала 25 очков и поднялась на третье место в таблице. Более того, теперь отставание от лидера — «Зенита» — составляет всего пять очков. Петербуржцы в своём матче 12-го тура на выезде сыграли вничью с «Факелом».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Букмекеры оценивают шансы «Спартака» стать чемпионом РПЛ в этом сезоне коэффициентом 15.00, это около 7% вероятности. С таким же коэффициентом можно поставить на ЦСКА, у которого после 12 туров на одно очко меньше. Кстати, в следующем туре ЦСКА и «Спартак» сыграют между собой.

При этом эксперты уверены, что чемпионом станет «Зенит». Сделать ставку на победу команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.12, это примерно 89% вероятности.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» с коэффициентом 2.22.

Эли Даса сравнил «Зенит» с «Аяксом».

Наиль Умяров: Соболев круче Холанда.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Лацио» с коэффициентом 2.20.

Соболев: до уровня Холанда мне как до Китая.

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