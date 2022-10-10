Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть РПЛ после разгрома «Крыльев Советов»

В 12-м туре московский «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2. Благодаря этой победе команда Гильермо Абаскаля набрала 25 очков и поднялась на третье место в таблице. Более того, теперь отставание от лидера — «Зенита» — составляет всего пять очков. Петербуржцы в своём матче 12-го тура на выезде сыграли вничью с «Факелом».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Букмекеры оценивают шансы «Спартака» стать чемпионом РПЛ в этом сезоне коэффициентом 15.00, это около 7% вероятности. С таким же коэффициентом можно поставить на ЦСКА, у которого после 12 туров на одно очко меньше. Кстати, в следующем туре ЦСКА и «Спартак» сыграют между собой.
При этом эксперты уверены, что чемпионом станет «Зенит». Сделать ставку на победу команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.12, это примерно 89% вероятности.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» с коэффициентом 2.22.
Эли Даса сравнил «Зенит» с «Аяксом».
Наиль Умяров: Соболев круче Холанда.
Прогноз на матч «Фиорентина» — «Лацио» с коэффициентом 2.20.
Соболев: до уровня Холанда мне как до Китая.
- 10 октября 2022
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:28
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 9 октября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30