ЦСКА — «Спартак»: когда дерби РПЛ, где смотреть, кто фаворит, на кого ставить

Самое ожидаемое московское дерби пройдёт 16 октября 2022 года, а начало запланировано на 20:00 мск. Матч ЦСКА – «Спартак» всегда принципиален и эмоционален.
Игра пройдёт на «Арене ЦСКА», но поддержка будет одинаковой. В преддверии дерби «Спартак» опережает ЦСКА на одно очко. Красно-белые занимают второе место, а армейцы – третье.
Смотреть матч ЦСКА – «Спартак» можно будет на телеканале «Матч!» 16 октября не ранее 20:00 мск.
Прогнозы на лучшие матчи дня.
Эксперты считают, что армейцы будут ближе к успеху. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Взять победу «Спартака» предлагают за коэффициент 3.10. Ничья оценена в 3.80.
Аналитики уверены, что дерби получится результативным. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.74. Тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.17.
Последний раз команды встречались в 1/4 финала Кубка России – 2021/2022. Тогда победу одержал «Спартак» со счётом 1:0. Сделать ставку на повторение результата и минимальный успех красно-белых можно за коэффициент 10.5.
Экспрессы на все матчи дня.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Алания» 10 октября.
Мостовой: в «Спартаке» всё держится на Промесе.
Прогноз на матч «Фиорентина» — «Лацио» с коэффициентом 2.20.
Соболев: до уровня Холанда мне как до Китая.
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