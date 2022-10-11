«Сибирь» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Адмирал».



Ставка: победа «Сибири» с форой (-1.5) за 2.45.



«Налицо встреча двух «домашних» команд, то есть таких, которые дома играют значительно сильнее, чем в гостях, и именно дома набирают львиную долю всех своих очков. В приложении к «Адмиралу» это означает, что на любом выезде команда чувствует себя менее комфортно, чем дома. Где у «Адмирала», помимо переполненных трибун, ещё и самая узкая в КХЛ площадка, что тоже немаловажно.



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Статистика личных встреч только подтверждает всё вышесказанное. В целом у «Сибири» достаточно небольшой перевес по количеству побед в междусобойчиках — 16 против 11, и практически весь он сложился в одной-единственной серии плей-офф в 2016 году, которую сибиряки взяли со счетом 4-1. Убери эту серию – и вот вам практически равенство. Но равенство с большим перекосом в сторону хозяев, поскольку, скажем, в Новосибирске в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ (а это не только последние, но и все, ибо «Адмирал» у нас, как ни крути, «новодел»), сибиряки победили семь раз.



Думаю, в реалиях сегодняшнего дня подобное преимущество «Сибирь» имеет и по игре, поскольку «Адмирал» прямо сейчас переживает не лучшие времена. Значит, прогноз ясен: домашняя победа «Сибири» в основное время, с преимуществом от двух шайб и более, как бы вообще не «всухую», с тоталом, который вряд ли превысит 5.5», — сказал Лебедев.



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