«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Куньлунь».
Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.19.
«Внимательно посмотрел на «Куньлунь» в трансляции из Омска (благо больше тогда смотреть нечего было). А мне реально китайская команда понравилась. Чётко понимает свои возможности, звёзд с неба не хватает, но из того, что может, выжимает максимум. Запишем в анналы истории: первая команда, победившая на новой омской арене, да ещё всухую (да сгорит «Авангард» со стыда).
10 лучших прогнозов на матчи дня.
Теперь на очереди Казахстан, в котором «Куньлунь» традиционно играет очень тяжело. Даже скорее не играет, а морально страдает и физически мучается. Всего соперники на казахстанском льду встречались в рамках регулярных сезонов КХЛ девять раз, и семь из них побеждал «Барыс». А если к этому добавить ярко выраженную в нынешнем сезоне домашнюю склонность казахстанцев… Нет, конечно, они и на выезде выигрывали, и дома уступали, но это всё штучные события. А оптовые – это домашние победы и выездные поражения.
То есть со стороны математики у «Куньлуня», как ни крути, шансов нет. Но, блин, китайцы реально круты и на выездах ничуть не менжуются. Что у нас в итоге получается?
Не знаю, как у вас, но у меня получается такой прогноз: в казахстанско-китайском противостоянии хозяева наберут минимум одно очко. То есть хотя бы не продуют, как «Авангард», в основное время. А уж кого и куда потом фортуна вынесет, я предсказать не могу», — сказал Лебедев.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Вегас» с коэффициентом 3.48.
Панарин останется альтернативным капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс».
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Трактор» с коэффициентом 3.90.
Квартальнов может стать новым главным тренером «Авангарда».
Прогноз на матч СКА — «Динамо» Минск с коэффициентом 2.03.
- 11 октября 2022
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:45
- 10 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45