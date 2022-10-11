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«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Куньлунь».

Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.19.

«Внимательно посмотрел на «Куньлунь» в трансляции из Омска (благо больше тогда смотреть нечего было). А мне реально китайская команда понравилась. Чётко понимает свои возможности, звёзд с неба не хватает, но из того, что может, выжимает максимум. Запишем в анналы истории: первая команда, победившая на новой омской арене, да ещё всухую (да сгорит «Авангард» со стыда).

10 лучших прогнозов на матчи дня.

Теперь на очереди Казахстан, в котором «Куньлунь» традиционно играет очень тяжело. Даже скорее не играет, а морально страдает и физически мучается. Всего соперники на казахстанском льду встречались в рамках регулярных сезонов КХЛ девять раз, и семь из них побеждал «Барыс». А если к этому добавить ярко выраженную в нынешнем сезоне домашнюю склонность казахстанцев… Нет, конечно, они и на выезде выигрывали, и дома уступали, но это всё штучные события. А оптовые – это домашние победы и выездные поражения.

То есть со стороны математики у «Куньлуня», как ни крути, шансов нет. Но, блин, китайцы реально круты и на выездах ничуть не менжуются. Что у нас в итоге получается?

Не знаю, как у вас, но у меня получается такой прогноз: в казахстанско-китайском противостоянии хозяева наберут минимум одно очко. То есть хотя бы не продуют, как «Авангард», в основное время. А уж кого и куда потом фортуна вынесет, я предсказать не могу», — сказал Лебедев.

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