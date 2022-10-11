«Копенгаген» — «Ман Сити»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Копенгаген» — «Ман Сити» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.90.



«Ман Сити»сейчас, конечно, в феноменальной форме. Очень много команда забивает. Я уж не говорю про Эрлинга Холанда, который забивает в каждом матче. Атака выглядит очень мощно, очень грозно. И ни одному сопернику не устоять. Даже прессингующий «Саутгемптон» ничего не смог поделать в последнем туре АПЛ.



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«Копенгаген» после разгрома неделю назад в Манчестере в чемпионате сыграл с «Норшелланном» вничью — 1:1. Здесь что можно предположить? Скорее всего, такого разгрома быть не должно, как случилось в английском матче. «Копенгаген» упрётся. Он пока не забивает в этой группе и находится на последнем месте в таблице — 0 забитых и восемь пропущенных. Но одно очко есть — сыграли вничью с «Севильей» на своём поле — 0:0.

И вот дома «Копенгаген» может упереться. А «Ман Сити» прекрасно понимает, что выход из группы практически гарантирован, вопрос только — с какого места. Ещё будет домашняя игра с «Севильей», будет выезд в Дортмунд. Но уже в этом матче «Ман Сити» может себе практически обеспечить первое место.



Думаю, в первом тайме «Копенгаген» ещё поупирается, ну а во втором за счёт скамейки, супермотивации и суперформы игроков команда Пепа Гвардиолы своё возьмёт», — сказал Генич.



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Прогноз на матч «Милан» — «Челси» с коэффициентом 2.95.