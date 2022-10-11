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Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» в Лиге чемпионов

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» в Лиге чемпионов
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Авторы Betassist приготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Айнтрахт».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.21.

Антонио Конте постепенно превращает весёлый «Тоттенхэм» в прагматичную команду, которая не стесняется действовать от обороны, когда того требует ситуация. В домашнем матче с более слабым соперником такой подход не сработает, но и слишком далеко от него «шпоры» отходить не будут.

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«Айнтрахт» не та команда, которая сможет навязать «Тоттенхэму» свой футбол. «Орлы» уступают сопернику в классе и не отличаются стабильностью. К несчастью для гостей, за время международного перерыва они растеряли хорошую форму и после него смотрятся не так внушительно.

Два последних матча — и в них ноль забитых голов, от подопечных Оливера Гласнера ждали большего. Исправить ситуацию в Лондоне не получится. Тут «Тоттенхэм» навяжет сопернику свою игру и не даст ему создать ничего вразумительного. Игра может быть очень похожа на ту, которую мы видели неделю назад, с той лишь разницей, что у «шпор» гораздо больше шансов на победу. Но ставить лучше не на это, а на тотал меньше 2.5 мяча за 2.21.

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