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«Шахтёр» — «Реал»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Шахтёр» — «Реал»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто победил
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11 октября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «Реалом». Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Польше. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

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Счёт на 46-й минуте открыл Александр Зубков после паса Богдана Михайличенко. Полузащитник с фланга навесил к дальней штанге, и ворвавшийся в штрафную Зубков в движении отправил мяч в ближний угол. На 95-й минуте Антонио Рюдигер после передачи Тони Крооса восстановил равенство на табло.

В группе F донецкий клуб занимает второе место. «Горняки» набрали пять очков в четырёх матчах. «Реал» лидирует в группе. Команда из столицы Испании одержала три победы и один раз сыграла вничью.

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