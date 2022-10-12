«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» в 4-м туре Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.81.
«Запутанная ситуация в этой группе. У «Спортинга» шесть очков, по четыре у англичан и немцев. В первом матче команды сыграли 0:0, да и вообще «Тоттенхэм» в последнее время попал в полосу низовых результатов.
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«Айнтрахт» потерпел чувствительное поражение от «Бохума» 0:3, но я это связываю с дисквалификацией основного нападающего Муани, который довольно большую роль в этом сезоне в успехах «Айнтрахта» играет. Теперь он должен сыграть, тем более что он отдохнул.
«Айнтрахт» — достаточно борзая команда, которая никого не боится, так что закрываться от «Тоттенхэма» она не будет. Думаю, что в этом матче забитые мячи должны случиться. Мой вариант – обе забьют», — сказал Андронов.
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