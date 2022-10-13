Прогноз на матч «Авангард» — «Амур» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Амур», который состоится 13 октября в Омске.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.90.

В Омске сейчас большие перемены – руководство клуба не простило главному тренеру Дмитрию Рябыкину сухое поражение от «Куньлуня» (0:4) на фоне общей серии неудач со старта сезона. Теперь исполняющим обязанности в «Авангарде» назначен Михаил Кравец, который постарается не проиграть в своём дебютном матче.

Экспресс с коэффициентом 8.00.

Пока сложно оценить целесообразность увольнения Рябыкина – тренер смог исправить ситуацию после шести поражений подряд. В течение месяца его команда стабильно набирала очки, не проигрывая больше двух матчей подряд.



Сейчас ходит много разговоров о том, что у него не было должной поддержки и даже новички приходили без согласия рулевого, однако значения это больше не имеет. Омичам необходимо продолжать набирать очки, и, возможно, подобные перемены пойдут команде на пользу. Соперник в ближайшем матче точно не выглядит грозным, ведь «Амур» продолжает проваливаться.



Хабаровчане остаются в борьбе за плей-офф, однако располагаются на самом дне таблицы – у них всего две победы в 10 последних встречах. Более того, единственные победы были одержаны над худшей командой лиги «Сочи», а в пяти случаях «тигры» уступали с разницей в две и более шайбы.

На таком фоне стоит рассмотреть победу хозяев с форой -1.5 за 1.90. Также «Амур» пропускает минимум три шайбы в свои ворота пять встреч подряд. Предлагаем рассмотреть тотал «Авангарда» больше 2.5 шайбы с коэффициентом 2.45.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 4.10.

Почему «Салават Юлаев» справится с Игорем Ларионовым в Уфе.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо Минск» с коэффициентом 2.69.

Овечкин: до сих пор не верю, что это мой 18-й сезон в НХЛ!

Прогноз на матч «Витязь» — ЦСКА с коэффициентом 3.90.