Прогноз на матч «Авангард» — «Амур» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Амур», который состоится 13 октября в Омске.
Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.90.
В Омске сейчас большие перемены – руководство клуба не простило главному тренеру Дмитрию Рябыкину сухое поражение от «Куньлуня» (0:4) на фоне общей серии неудач со старта сезона. Теперь исполняющим обязанности в «Авангарде» назначен Михаил Кравец, который постарается не проиграть в своём дебютном матче.
Экспресс с коэффициентом 8.00.
Пока сложно оценить целесообразность увольнения Рябыкина – тренер смог исправить ситуацию после шести поражений подряд. В течение месяца его команда стабильно набирала очки, не проигрывая больше двух матчей подряд.
Сейчас ходит много разговоров о том, что у него не было должной поддержки и даже новички приходили без согласия рулевого, однако значения это больше не имеет. Омичам необходимо продолжать набирать очки, и, возможно, подобные перемены пойдут команде на пользу. Соперник в ближайшем матче точно не выглядит грозным, ведь «Амур» продолжает проваливаться.
Хабаровчане остаются в борьбе за плей-офф, однако располагаются на самом дне таблицы – у них всего две победы в 10 последних встречах. Более того, единственные победы были одержаны над худшей командой лиги «Сочи», а в пяти случаях «тигры» уступали с разницей в две и более шайбы.
На таком фоне стоит рассмотреть победу хозяев с форой -1.5 за 1.90. Также «Амур» пропускает минимум три шайбы в свои ворота пять встреч подряд. Предлагаем рассмотреть тотал «Авангарда» больше 2.5 шайбы с коэффициентом 2.45.
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