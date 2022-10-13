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«Атлетико» — «Брюгге»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт

«Атлетико» — «Брюгге»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт
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Мадридский «Атлетико» и «Брюгге» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:0. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано».

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Бельгийский клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов – 2022/2023. «Брюгге» набрал 10 очков после четырёх матчей, подопечные Карла Хуфкенса не опустятся ниже второго места по итогам группового раунда. В активе «Атлетико» четыре балла.

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