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«Наполи» — «Аякс»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, забил ли Хвича

«Наполи» — «Аякс»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, забил ли Хвича
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12 октября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Аяксом». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу хозяев.

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Неаполитанцы открыли счёт на четвёртой минуте. Ирвин Лосано отличился с паса Петра Зелиньского. Вскоре Джакомо Распадори укрепил преимущество итальянского клуба, Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу. Во втором тайме амстердамцы сократили отставание благодаря голу Дави Классена.

На 62-й минуте Кварацхелия реализовал пенальти. В конце второй половины встречи Стивен Бергвейн в составе голландского клуба также забил с одиннадцатиметровой отметки, однако на 90-й минуте Виктор Осимхен установил итоговый счёт в матче — 4:2. Итальянский клуб гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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