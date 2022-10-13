Вчера в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Барселона» на своём поле сыграла вничью с «Интером» (3:3). Эта ничья может стать фатальной для каталонцев. После четырёх туров команда Хави идёт на третьем месте в группе, набрав четыре очка. Лидер — «Бавария» — уже недосягаем, отставание от идущего вторым «Интера» составляет три очка.



10 лучших прогнозов на сегодня.



При этом миланцы опережают каталонцев по личным встречам (1:0, 3:3). Таким образом, чтобы гарантировать себе плей-офф, итальянскому клубу достаточно набрать три очка в матчах с «Баварией» и «Викторией».



После этого матча букмекеры резко подняли коэффициент на победу «Барселоны» в Лиге чемпионов. Поставить на чемпионство Хави и компании можно с коэффициентом 60.00.

При этом до матча на успех каталонцев давали 15.00. Таким образом, шансы каталонцев снизились сразу в четыре раза.



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Прогноз на матч «МЮ» — «Омония» с коэффициентом 2.50.



«Барселона» пропустила три мяча впервые за шесть месяцев.



Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Шериф» с коэффициентом 2.18.



Прогноз на матч «Трабзонспор» — «Монако» с коэффициентом 2.78.



Хави: «Барселона» не заслуживает участия в Лиге чемпионов.