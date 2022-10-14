«МЮ» — «Омония»: результат матча Лиги Европы, какой счёт, как сыграл Криштиану Роналду

13 октября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал кипрскую «Омонию». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».
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Хозяева достаточно быстро показали, что они настроены в матче на победу. Об этом говорит статистика первого тайма, согласно которой игроки «красных дьяволов» нанесли по воротам соперника 15 ударов, в то время как «Омония» ответила лишь одним выстрелом.
Во второй половине встречи «Манчестер Юнайтед» нанёс уже гораздо больше ударов, что в конечном счёте воплотилось в забитый мяч, когда на 90+3-й минуте отличился полузащитник Скотт Мактоминей. Этот гол принёс «Манчестер Юнайтед» победу со счётом 1:0. Форвард манкунианцев Криштиану Роналду отыграл весь матч.
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