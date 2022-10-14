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«Виннипег» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз Максима Лебедева на встречу НХЛ

«Виннипег» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз Максима Лебедева на встречу НХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» и ТМ 6.5 за 3.90.

«Для «Виннипега» это будет первый матч сезона и одновременно матч-открытие. Для «рейнджеров» — уже третий, причём третий за четверо суток. Чуть больше 20 часов назад они ушли со льда в Сент-Поле и перелетели за 600 километров.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

С одной стороны, «рейнджеры», конечно, на ходу. В отличие от «лётчиков», которым обязательно понадобится какое-то время, чтобы почувствовать нерв официального чемпионата, партнёров, шайбу и вообще. За это время «синерубашечники» вполне могут решить исход матча и дальше сыграть на удержание. С другой стороны, третий матч за четверо суток – это вам не комар чихнул. Особенно когда соперник «рвёт подметки» — а «Виннипег» перед своими зрителями в первом матче сезона непременно станет их рвать.

Статистика личных встреч ничего хорошего хозяевам не обещает. У «рейнджеров» полуторное преимущество по победам, и это соотношение полностью переносится и на Виннипег, где в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, «рейнджеры» победили семь раз, а «лётчики» только трижды. Разница шайб при этом 30:22 в пользу гостей.

Таким образом, сухой язык математики предлагает в моём лице прогноз, в соответствии с которым мы получим достаточно «низовой» матч с тоталом, не превышающим 6,5. И в матче этом гости выиграют в основное время, как говорится, без особых изысков», — сказал Лебедев.

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