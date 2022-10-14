«Тоттенхэм» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.29.
«Тоттенхэм» находится в приличных кондициях в осенней части сезона, довольно убедительно и успешно преследует двух лидеров таблицы, находясь на третьей строчке и не сильно уступая им по качеству футбола. Да и в Лиге Чемпионов у команды всё складывается достаточно хорошо. Выигрыш среди недели у «Айнтрахта» позволил «шпорам» подняться на вершину общего зачёта, и шансы на выход в плей-офф у них значительно возросли.
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Что касается «Эвертона», то сейчас это далеко не та команда, которую мы все помним ещё несколько сезонов назад. У коллектива пропала дерзость и неуступчивость, он превратился в типичного середняка лиги. Мне доводилось играть против былых «ирисок», и их нынешние кондиции очень далеки от идеала. Всё это отражается и на местоположении ливерпульцев, которые с трудом балансируют в середине общего зачёта, находясь лишь в четырёх очках от зоны вылета.
На мой взгляд, в этой паре победитель достаточно очевиден. «Тоттенхэм» находится в отличном тонусе, у него прекрасное настроение после победы в еврокубке, и он будет стремиться исключительно к победе в противостоянии с «ирисками». Вряд ли такой неубедительный «Эвертон» сможет показать что-то серьёзное в атаке, да и сложности в обороне однозначно скажутся, ведь нападение «шпор» сейчас одно из лучших в чемпионате. Я считаю, что гостей ждёт крупное поражение, ведь они уступают сопернику по всем ключевым показателям», — сказал Павлюченко.
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