«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.92.

«В «Лужниках» «Торпедо» будет принимать «Локомотив». Ждали смены тренера в «Локомотиве» на неделе, а произошла она в «Торпедо». Андрей Талалаев, которого пророчили на пост главного тренера железнодорожников, возглавил автозаводцев.

Ещё больше прогнозов на сегодня.

Исторически Талалаев — важная фигура торпедовского клуба, сам в прошлом торпедовец. Надо выправлять ситуацию для «Торпедо». Изменения тоже в какой-то мере напрашивались, даже несмотря на то что торпедовцы в последних четырёх матчах чемпионата не проигрывали. Будем смотреть, будем наблюдать.

И первый матч для Талалаева сверхпринципиален. Действительно, он встречался с руководством «Локомотива», но они решили сделать выбор в пользу другого тренера.

У «Локомотива» серьёзные проблемы, но и «Торпедо» с ходу, наверное, не сможет играть по желанию наставника, хотя я не сомневаюсь, что ситуацию Андрей Викторович выправит. И мне кажется, что «Локомотив» лучшим составом обладает, более основательным, более квалифицированным.

После восьми пропущенных мячей в последних двух турах ему надо очень внимательно сыграть в обороне. Понятно, что в «Торпедо» смена тренера вдохнёт новую жизнь и какие-то новые эмоции, но и у «Локомотива» примерно та же ситуация.

Мне кажется, «Локомотив» просто посильнее по составу, обладает более высококлассными футболистами. Не забываем про очень непростые взаимоотношения между болельщиками. Но мой прогноз — победа «Локомотива». Болельщикам «Локо» нужны положительные эмоции, как и их команде».

Лучшие экспрессы на сегодня.

Прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург» с коэффициентом 3.80.

Радич: Николич не хочет работать в России из-за отсутствия еврокубков.

Прогноз на матч «Химки» — «Факел» с коэффициентом 2.75.

Уткин: мне кажется, что с приходом Талалаева «Торпедо» не вылетит из РПЛ.