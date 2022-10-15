Ставка с коэффициентом 2.45 на матч «Айнтрахт» — «Байер» 15 октября

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Айнтрахт» — «Байер», который состоится 15 октября.
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.45.
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После неожиданной победы над «Унионом» дела у «Айнтрахта» пошли на спад. Три матча без побед подряд, значительное ухудшение положения в Лиге чемпионов и унизительное поражение от скромного «Бохума».
Неудачи «Байера» уже воспринимаются не так остро. «Фармацевты» проводят очень неоднозначный и нестабильный сезон. Неудач гораздо больше, чем успехов, громкие поражения уже не становятся чем-то необычным. После яркой победы над «Шальке» гости сгорели «Порту» и явно раздосадованы таким результатом.
Исходы в этом матче не самое интересное занятие. Тут гораздо лучше будет ставить на голы. Обе команды исторически привыкли демонстрировать результативные матчи, да и в текущем сезоне они входят в число самых зрелищных представителей Бундеслиги.
Можно попробовать замахнуться на крупный тотал, потому что «Байер» и «Айнтрахт» очень часто пробивают его с запасом. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.45.
Экспресс с коэффициентом 14.0.
Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Назван главный претендент на смену Карло Анчелотти в «Реале».
Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» с коэффициентом 4.80.
Азмун может пропустить чемпионат мира из-за травмы.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.60.
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